15 Temmuz gazisi Gümüş dünya evine girdi - Haberler
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15 Temmuz gazisi Gümüş dünya evine girdi

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
15 Temmuz gazisi Gümüş dünya evine girdi

15 Temmuz gazisi Ahmet Gümüş, hayatını Şeyma Ürdündül ile birleştirdi.

15 Temmuz gazisi Ahmet Gümüş, hayatını Şeyma Ürdündül ile birleştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı önünde vurularak ağır yaralanan ve tedavisinin ardından büyük oranda sağlığına kavuşan Gümüş ile Ürdündül'ün nikah töreni, Sakalar Elmalı Bahçe Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Çiftin nikah şahitliğini eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikah törenine telefon bağlantısıyla katılarak, çifte mutluluklar diledi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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