15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı Kastamonu'da Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kastamonu'da Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Avni Çakır tarafından açılışı yapılan sergide, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflar yer alıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Engin Kaya, AA muhabirine, serginin Kastamonu Gençlik Merkezi tarafından düzenlendiğini belirtti.

Sergide çeşitli basın kuruluşları tarafından çekilen 29 fotoğrafın yer aldığını anlatan Kaya, "Milli iradenin tecelli ettiği o günü herkese göstermek istiyoruz. Bu fotoğrafları her yıl vatandaşlarımıza sunup 15 Temmuz'u unutmamaya, unutturmamaya gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA