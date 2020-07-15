15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı (4)
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in konuşması AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin konuşması Ezan okunması İZMİR - Konak Meydanı'nda İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.
15.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:03
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in konuşması
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin konuşması
Ezan okunması İZMİR - Konak Meydanı'nda İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. (4)
Kaynak: AA