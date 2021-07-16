15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE LOKMA İKRAM EDİLDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE LOKMA İKRAM EDİLDİAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizin anısına lokma dökülerek, vatandaşlara ikram edildi.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE LOKMA İKRAM EDİLDİ
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizin anısına lokma dökülerek, vatandaşlara ikram edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve eşi Saadet Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Zehra Eren, Gençlik Kolları Hatay İl Başkanı Mustafa Alkaya, Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Antakya Belediyesi ekiplerince hazırlanan lokmaları, Başkan Yılmaz ve beraberindekiler bizzat ikram ederek, vatandaşlarla tek tek sohbet ettiler.
Yayın Tarihi :
16 Temmuz, 2021
Kaynak: Habermetre