15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE LOKMA İKRAM EDİLDİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE LOKMA İKRAM EDİLDİAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizin anısına lokma dökülerek, vatandaşlara ikram edildi.