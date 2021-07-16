15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, sırası ile Kur-an Tilaveti, Şehitlerimiz için dua edilmesi, 15 Temmuz darbe girişimini sırasında şehit olan kahramanlarımızın isimlerinin okunması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın konuşması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasının dinlenmesi şeklinde devam etti.

Düzenlenen programa İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Parti İl Başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre