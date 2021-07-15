15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif okutuldu, şehitlik ziyaret edildi.

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif okutuldu, şehitlik ziyaret edildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde vatan için canları feda eden şehitler için Bitlis'teki Siteler Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlit programına katılan Vali Oktay Çağatay, daha sonra beraberindekilerle Bitlis Şehitliğine geçti.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etmesinin ardından Vali Çağatay, beraberindekilerle şehit mezarına karanfil bıraktı.

Mevlit ve şehitlik ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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