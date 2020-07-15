15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla devam etti.

Mehteran takımı konserinin ardından törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Törene katılan kalabalık, 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi sonrası Yalova Üniversitesi öğrencilerinin kahramanlık türkülerini seslendirmesi ve Yalova Aşk-Efza Korosu konserini takip etti.

Program, tüm camilerinde eş zamanlı selaların okunması, demokrasi nöbeti ve sabah namazından önce selaların okunmasıyla son bulacak.

Törene, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA