15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek, dua edildi. Kaymakam Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan beraberinde, İlçe Emniyet Amiri Fatih Akyol, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Atakan Temiz şehit ailesine ziyarette bulundular. İlçe Müftülüğü tarafından da öğle namazına müteakip şehitlerin ruhuna mevlid-i şerif okutularak dualar edildi. Kaynak: AA