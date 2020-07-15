15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Antakya Şehitliğinde düzenlenen program Şehit mezarlarına karanfillerin bırakılması ve dua edilmesi HATAY - Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Antakya Şehitliğinde düzenlenen program Şehit mezarlarına karanfillerin bırakılması ve dua edilmesi HATAY - Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antakya Şehitliğinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakıldığı anmada, Kuran-ı Kerim tilaveti ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dualar okundu. Programa, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Orhan Akkurt, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, siyasi parti temsilcileri ile resmi kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Kaynak: AA