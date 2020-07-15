15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla mesaj yayınladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla mesaj yayınladı.

Vali Erin, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi ortaya konan milli iradenin, nesilden nesile aktarılması gereken bir bilinç olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik ruhunun her zaman diri tutulması gerektiğini vurgulayan Erin mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, siyasal ve ekonomik kalkınma sürecinin önüne geçme, ülkemizi bölme, milletimizi birbirine düşürerek paramparça etme düşüncesinde olan hainlerin, FETÖ terör örgütü vasıtasıyla uygulamaya koydukları darbe girişiminin, Allah'ın yardımı, sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, milletimizin iradesi ve iman gücüyle püskürtülmesinin dördüncü yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara dökülen aziz milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde, ne kadar güç ve kuvvet sahibi olurlarsa olsunlar İstiklal ve istikbalimize kastedenlerin, bu millete diz çöktüremeyecekleri gerçeğini bir kez daha acı bir tecrübe ile öğrendikleri ve hüsrana uğradıkları gecedir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu canlı tutmak, terör örgütleri ve işbirlikçilerinin tuzak ve hilelerine karşı uyanık olmak, bu bilinci genç nesillerimize aktarmak için önemli bir fırsat olan '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, canlarını bu milletin değerleri uğruna feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz gecesi hainlerin karşısına topyekun dikilen bu gazi milletimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye, 251 vatandaşını şehit, 2 bin 190'ını da gazi olduğunu hatırlattı.

Şanlıurfalı 5 kahramanın da bu gecede şehit olduğunu belirttin Beyazgül, mesajından şunları dile getirdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe girişimi düzenlendi. İşbirlikçi hain bir cunta, hükümeti devirmeye kalkıştı. Milletin vergileriyle alınmış silahları gasp edip millete çevirdiler. Meclisi bombalayarak demokratik sisteme saldırdılar. Terörle mücadelede öncü rol üstlenen emniyet ve istihbarat teşkilatını vurdular. FETÖ terör örgütü, Türkiye'ye kast etmek için eline geçirdiği tüm imkanları kullanmıştı. Ama hesaba katmadıkları tek şey vardı. O da, milletti ve milletin bağımsızlık sevdasıydı. Bir milleti yeniden istiklal mücadelesi için ayağa kaldıran, milli iradenin gür sesi, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o çağrının yüreklerde tutuşturduğu cesaret ve inançla. Bir millet o gün oturmayı zillet saydı. Ayağa kalktı, meydanlara sel gibi aktı. Tıpkı 81 ilde olduğu gibi Şanlıurfa olarak da duyarlılığımızı en üst seviyede gösterdik. Demokrasimizi ve Milli İrademizi korumak için milletçe kenetlendik. Cumhurbaşkanımız, 'tamamlandı' diyene kadar, azim ve kararlılıkla meydanlarda, halkımızla birlikte nöbet tutmaya devam ettik. Dünya Müslümanlarının ve mazlumların ümidi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın prensipleri, hassasiyetleri, karakteri, bu şanlı şehirde her zaman özenle yaşatılacaktır."

Kaynak: AA