- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

"Milli Birlik Yürüyüşü"nden detaylar

Karabük Valisi Fuat Gürel'in konuşması - Karabük

Kentteki etkinlik "Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Yenişehir Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, diğer protokol üyeleri, sivil toplum örgütü başkanları, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmiş yıllarında darbelerle karşılaştığını ancak 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir durumun Türk siyasi tarihinde daha önce hiç yaşanmadığını, bunun çok farklı olduğunu söyledi.

Şanlı Türk ordusunun içine satılmış bazı beyinlerin girdiğini ve yerleştiğini ifade eden Gürel, şunları dile getirdi:

"Dışarıdan emirler alarak maalesef ordunun içinde ele geçirdikleri uçaklar, tanklar ve silahlarla milletin üzerine ateş yağdırdılar. TBMM'yi ki orası milletin temsil edildiği yerdir, orayı bombaladılar. Genelkurmay, Cumhurbaşkanlığı binası ve Özel Hareket Başkanlığı gibi birçok kamu kuruluşunu bombaladılar ama en önemlisi bu milletin üzerine ateş yağdırdılar. Satılmış beyinler, insanlar, düşünme kabiliyetini kaybetmiş insanların neler yapabileceğini görmüş olduk.

Bir insan kendi insanının üzerine ateş edebilir mi ya da kendi temsil makamını bombalayabilir mi? Maalesef bunun cevabını bulmak mümkün değil. Onun için çocuklarımızı geleceğe yönelik iyi yetiştirmemiz gerekiyor ancak bu tür gizli ajandaları olan, üst akılları dışarıda olan insanların emellerini ülkemiz içinde, milletimiz üzerinde denemek isteyenlerden uzak tutmak, onların şerrinden korumak bizim görevimiz. Bu ülke bölgemiz ve dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. İnşallah yetiştireceğimiz gençlerle ülkemizi geleceğe umutla güzel bir şekilde taşımış olacağız."

AK Parti Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş de günün anlam ve önemine değindi.

15 Temmuz'u yaşayanların anılarını anlattığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi.

Etkinlikte Karabük İlahi Topluluğu'nun seslendirdiği ilahilerin ardından kahramanlık türküleri söylendi.

Öte yandan, tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Karabük'teki merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.

Kaynak: AA