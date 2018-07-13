Alaplı Kaymakamlığı ve Alaplı Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, bin kişiye etli pilav dağıtıldı.



Kaymakam Saim Eskioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da millet olarak vatana ve bayrağa sahip çıkmanın gurur ve mutluluğunun yaşadıklarını söyledi.

Bugün milletin günü olduğunu ifade eden Eskioğlu, "Bugün bayram ve kutlama değil. Bu milletin günü demokrasiye sahip çıkan aziz milletin yıllar boyunca gururla övünçle çocuklarına torunlarına anlatacağı bir gün. Böylesine güzel bir demokrasi şöleni içerisinde artık asırlarca hatırlanacak bir gün." diye konuştu.

Belediye Başkanı Nuri Tekin de yaşanan hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde demokrasi dışı bu girişimi bir kez daha nefretle kınadığını belirterek, "15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, tüm gazilerimizi de minnetle anıyorum." dedi.

Daha sonra vatandaşlara bin kişilik etli pilav dağıtıldı.