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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda koronavirüs yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğitime ara verilmesi ve kimi iş yerlerinin çalışanlarını izne çıkarması sonrası memleketlerine dönmeye çalışan vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu.

18.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:31
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda koronavirüs yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğitime ara verilmesi ve kimi iş yerlerinin çalışanlarını izne çıkarması sonrası memleketlerine dönmeye çalışan vatandaşlar otogarda yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs nedeniyle eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından kentten ayrılmak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.

Bir firmada şoförlük yapan Osman Öncü, seferlere devam ettiklerini, eğitime ara verilmesiyle insanların büyükşehirlerden ayrılmaya başladığını söyledi.

Öncü, otobüsleri her sefer sonrası ilaçla dezenfekte ettiklerini, devamlı kolonya ikramında bulunduklarını ve hijyene dikkat ettiklerini anlattı.

Bilet fiyatlarında artış iddiası

Yaklaşık 30 yıldır otobüs kaptanlığı yapan Metin Kurt ise belirlenen kurallara uyduklarını, araçları günlük dezenfekte ettiklerini ve yolcular için de gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Kurt, "Burada bir yoğunluk var. Otobüsler karşılıklı dolu gidip geliyor." dedi.

İstanbul'dan Siirt'e yolculuk yapan Muhammed İsmail Atak ise kişisel tedbir aldıklarını belirterek, hükümet tarafından alınan tedbirlerin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Mardin-İstanbul arası sefer yapan bir firmada muavin olarak çalışan Yusuf Sincar da Mardin'den İstanbul'a talep düşerken, İstanbul'dan Mardin'e talebin arttığını belirterek, "Gençler daha çok. Öğrenciler galiba." dedi.

Gaziantep'e gitmek için otogara gelen İsa Yeşiltaş adlı vatandaş ise artan bilet fiyatlarına tepki göstererek, "Dünden beri yer yok. Fiyatlar iki katına çıkmış. Dün 140 lira olan bileti bugün 170 lira yapmışlar. Yer de yok. Yer olsa alıp gideceğiz. Zulümdür bu. Yarın öbür gün 200 lira da olacak böyle giderse." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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