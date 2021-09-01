15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ VE TAKOGRAF DENETİMİ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ VE TAKOGRAF DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri ve takograf denetimi yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri ve takograf denetimi yapıldı.

Şehirlerarası yolculuklarda artan kazaların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrası Otogarı'ndaki denetimler sürüyor. Polis ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik yaptıkları denetimde, otobüslerde bulunan takograf ve yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti. Otobüslerin sefer bilgilerinin Ulaştırma Bakanlığı sistemine girişleri denetlendi. Otobüsleri tek tek durduran ekipler, yaptıkları kontrollerin ardından koltuklar arasında dolaşarak sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

Öte yandan İstanbul ? Diyarbakır seferini yapan bir otobüs firmasına, sefer bilgilerini Ulaştırma Bakanlığı sistemine girmediği için ceza uygulandı. Antalya'ya yolcu götüren otobüs şoförü Nuri Çelik, "Trafik denetimleri için polis ekiplerine teşekkür ederiz. Onlar, bizler için çalışıyor. İnşallah daha çok denetim olur" dedi.

Bir başka otobüs şoförü Mustafa Ataoğlu ise, "Denetimler her zaman yapılsın. İnsanın güvenliği için çok önemlidir. 32 yıllık şoförüm. Bütün evraklarım tam" diye konuştu.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ VE TAKOGRAF DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ VE TAKOGRAF DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ VE TAKOGRAF DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ VE TAKOGRAF DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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