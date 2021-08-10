15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimlerini sıklaştırdı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimlerini sıklaştırdı. Şehirler arası otobüs yolculuklarında son günlerde artan kazalar nedeniyle otogardaki denetimler devam ediyor. Trafik ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki trafik denetim noktasında, seyahate çıkan otobüsler tek tek durduruldu. Otobüslerdeki takograf ve yolculuk için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek uyarıldı. Ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol ettikten sonra belgelerinde eksik bulunmayan otobüslerin çıkışlarına izin verdi. Eksik belgesi olan otobüslere ise cezai işlem uygulandı.

"DENEYİM VE EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Otobüs şoförü Aydın Toprak, "Nasip olursa Denizli'ye gidiyoruz. Uygulamaların sıklaştırılmasından memnunuz. Şehirler arası seyahatlerde güvenlik çok önemli. Bu yüzden denetimler artsın. Herhangi bir eksiğimiz yok. Artan kazaların sebebi yorgunluk. Deneyim ve eğitim çok önemli. Kurumsal olmayan küçük firmalar, her ehliyete olana kaptanlık görevi veriyor. Ancak eğitimi var mı? Bilinçli mi? Bunun hakkında bilgiye sahip olmadan araç verdikleri için maalesef kazalar yaşanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı