15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimlerini sıklaştırdı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, 15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda emniyet kemeri ve takograf denetimlerini sıklaştırdı. Şehirler arası otobüs yolculuklarında son günlerde artan kazalar nedeniyle otogardaki denetimler devam ediyor. Trafik ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki trafik denetim noktasında, seyahate çıkan otobüsler tek tek durduruldu. Otobüslerdeki takograf ve yolculuk için gerekli belgeler kontrol edildikten sonra, otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek uyarıldı. Ekipler, yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol ettikten sonra belgelerinde eksik bulunmayan otobüslerin çıkışlarına izin verdi. Eksik belgesi olan otobüslere ise cezai işlem uygulandı.

"DENEYİM VE EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Otobüs şoförü Aydın Toprak, "Nasip olursa Denizli'ye gidiyoruz. Uygulamaların sıklaştırılmasından memnunuz. Şehirler arası seyahatlerde güvenlik çok önemli. Bu yüzden denetimler artsın. Herhangi bir eksiğimiz yok. Artan kazaların sebebi yorgunluk. Deneyim ve eğitim çok önemli. Kurumsal olmayan küçük firmalar, her ehliyete olana kaptanlık görevi veriyor. Ancak eğitimi var mı? Bilinçli mi? Bunun hakkında bilgiye sahip olmadan araç verdikleri için maalesef kazalar yaşanıyor" dedi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Aleyna Tilki Süreyya Yalçın İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:48:26. #1.15#

title