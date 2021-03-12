15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis
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15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis

12.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:27

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davanın 5'inci duruşması Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SAVCI, 2 YILLA CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

2 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Recep Gürkan'ın katılmadığı duruşmada, savcı sanığın 2 yılla cezalandırılmasını talep etti. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı ise savcının mütalaasına karşı, "Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin beraatını talep ederiz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

3 AY CEZA VERİLDİ, 2 AY 15 GÜNE İNDİRİLDİ

Mahkeme kısa süreli aranın ardından Başkan Gürkan'a 3 ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp, 2 ay 15 güne indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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