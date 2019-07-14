"15 Temmuz'da Türk medyası göğsümüzü kabarttı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "15 Temmuz'da milletinin yanında dimdik duran Türk medyası göğsümüzü kabarttı. Medyamızla iftihar ediyoruz. Duyarlı medyamızın katkılarını asla unutmayacağız. O gece, halktan yana kararlı bir tavır sergileyen tüm basın mensuplarımıza aziz Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'nın karanlık gecesini de aydınlık sabahını da unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.

FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve liderliğinde milletin verdiği destansı mücadelenin parlak bir zaferle taçlandığının anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

"Kazanan aziz milletimiz ve demokrasimiz oldu. 251 kahraman şehidimiz ile gazilerimizin ülkemize armağan ettiği aydınlık sabah gösterdi ki iman ve inanç dolu yüreğin karşısında ne tankın ne de tüfeğin hiçbir gücü yok. 15 Temmuz, yeni bir dirilişin adı oldu. Medyamız, o gün çok kritik bir sınav verdi. Cumhurbaşkanımız, milyonları sokağa döken çağrısını akıllı teknolojilerin yardımıyla bir televizyon ekranından yaparak tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir milleti ayağa kaldırdı, yeni bir Milli Mücadele başladı."

"FETÖ ve benzeri terör örgütlerine kararlılıkla sürdüreceğiz"

Kendisine yakışanı yaparak demokrasiden yana tavır koyan medyanın halkın sesi olduğunu vurgulayan Şahin, milli meselelerde görsel ve işitsel medyanın duruşunun millet ile birebir aynı olduğunun görüldüğünü hatırlattı.

Şahin, "15 Temmuz'da milletinin yanında dimdik duran Türk medyası göğsümüzü kabarttı. Medyamızla iftihar ediyoruz. Duyarlı medyamızın katkılarını asla unutmayacağız. O gece, halktan yana kararlı bir tavır sergileyen tüm basın mensuplarımıza aziz Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

"Çanakkale ruhuyla şehitlerimizin emaneti olan güzel ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Dış tehlikelere, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadelemizi milli birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunan Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden bütün şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad etti.

Kaynak: AA