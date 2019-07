15 Temmuz'da İnegöl meydanları boş bırakmadı

Bir yandan şehitlerimizin acısının hissedildiği, bir yandan da kazanılan büyük zaferin gururunun yaşandığı gecede, İnegöl halkı her yıl olduğu gibi yine meydanları doldurdu.

15 Temmuz 2016 Cuma günü yaşanan hain darbe kalkışması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla aziz Türk Milletinin milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülmesi ve eli silahlı terör örgütü üyelerine yürekleriyle karşı koyması sonucu bertaraf edilmişti. 251 vatan evladının şehit düştüğü, binlerce insanın da yaralanarak gazi unvanını kazandığı karanlık gece, Türk milletinin dik duruşuyla adeta kahramanlık gecesine dönüşmüştü. Hain kalkışmanın 3'üncü yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü düzenlenen anma etkinliklerinde de sahnede yine milli iradenin kadim nöbetçileri Türk Halkı vardı. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi İnegöl'de de tüm halk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak geçirdi. Tıpkı darbe kalkışmasının yaşandığı gece gibi on binler sokaklara indi, yapılan kalleşliği unutmadığını ve her daim milli iradeye sahip çıkmak için hazır beklediklerini gösterdi.

BİNLER SOKAĞA İNDİ

İnegöl'de de Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, 15 Temmuz Pazartesi günü 12.00'da Garnizon Şehitliği ziyareti ve ardından mevlit programıyla başladı. Anma programının devamında ise yine meydanlar doldu. 19.50'de Heykel önünden Milli İrade Meydanına (Belediye Meydanı) 'Demokrasi ve Milli İrade Yürüyüşü' düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan bireyin katıldığı yürüyüş, İnegöl Tarihi Mehteri öncülüğünde büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Demokrasi ve Milli İrade Yürüyüşüne; Kaymakam Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere; ilçemizdeki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının Başkan, yönetici ve mensupları ile vatandaşlar katıldı. Bayrağını eline alanın meydana koştuğu Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde; kadını erkeği, yaşlısı genci herkes birlik ve beraberlik mesajları vererek caddeleri doldurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SİNEVİZYONLA İZLENDİ

Eski adıyla Belediye Meydanı olan Milli İrade Meydanına kadar devam eden yürüyüş sonunda, binlerce kişi meydanı doldurarak demokrasi nöbetine başladı. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla nöbet sırasında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan demokrasi nöbeti, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı olarak ilçe halkına izletilmesi ile devam etti. 15 Temmuz gecesini hatırlatan video gösterimlerinin de yapıldığı gecede, İnegöl Tarihi Mehteri muhteşem konseriyle ilçe halkının coşkusuna coşku kattı. Programda günün anlam ve önemini belirten şiirler de yer aldı. Birlik beraberlik ve vatan temalı şiirler, geceye renk kattı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan 15 Temmuz konulu video gösterimleri de demokrasi nöbetine katılan ilçe halkıyla paylaşıldı.

15 TEMMUZ'DA BÜYÜK BİR DEMOKRASİ ZAFERİ KAZANILMIŞTIR

Demokrasi nöbeti sırasında Belediye Başkanı Alper Taban, meydanları dolduran ilçe halkına hitaben bir konuşma yaptı. Taban, "Bugün 15 Temmuz'un, o kara gecenin 3'üncü yıldönümü. 15 Temmuz, bir milletin her yaştan insanı ile milli bir duruş sergilediği günün ismidir. Milletin şanlı bayrağını yere düşürmediği, aziz şehitlerin vatanın bekası için can verdiği, milyonların kalbinin aynı hissiyatla attığı gündür. 15 Temmuz; 251 şehidimizin vatan toprağına emanet edilişidir. Binlerce insanımızın gazi olduğu, milletin bağrına düşen yangının kora düştüğü günün adıdır. 15 Temmuz, köklerinden beslenen bir milletin millet olma bilincine sahip çıktığı, iradesiyle esareti kabul etmediği, inancıyla memleket uğruna canını ortaya koyduğu gündür. 15 Temmuz; Ömer Halis Demir gibi yiğitlerin, tereddüt etmeden tetik çekmelerini simgeler. 15 Temmuz her yaştan insanın onuruna sahip çıkma mücadelesini temsil eder. Bir bakmışsınız Şerife Bacı 15 Temmuz köprüsünde, Seyit Onbaşı'nın ruhu, Ömer Halis Demir'in tetiğinde… Bir milletin vatan mevzu bahis olduğunda neler yapabildiğine dünyanın şahitlik ettiği bir zamanı yaşadık. Bir canlının yaşadığına bakmak için ille de nabzına bakılmaz. Onuru duruyorsa yaşıyor demektir. Millet onurlu mücadelesine 15 Temmuz'da sahip çıkmıştır. Vatan sevgisi vurgusunu bir kez daha yinelemiştir. 15 Temmuz'da velhasıl, büyük bir demokrasi zaferi kazanılmıştır. Milli birlik ve beraberlik duygularımızın, tek yürek olmamızın sarsılmaz temeli bir araya gelmiştir. 15 Temmuz'da aslına rücu eden bir halk, destan yazmıştır. Milletimiz kendi geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi memleket tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuştur. İradesini darbecilere çiğnetmemiştir. 15 Temmuz'da Föte, devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmıştır, milletimiz terör örgütünün hain planına engel olmuştur. Bu bağlamda Fetö ile mücadelenin bir beka meselesi olduğu da burada ön plana çıkmıştır. Ülkemiz, Türkiye'miz güçlü bir devlettir. Vatan sevdalıları bayrağını yere düşürmemiştir. Bundan sonra da düşürmeyecektir" dedi.

BU MEMLEKETTE ASIRLARDIR BAYRAĞINA KAN VEREN, TOPRAĞINA CAN VEREN BİRİLERİ VAR

Konuşmasını "Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz." Sözleriyle sürdüren Taban, "Unutmayınız; bu memlekette asırlardır ruh veren, bayrağına kan veren, toprağına can veren birileri var. Vatanın bekası ve değişmez değerlerimiz için canlarını ortaya koyan; tüm gazilerimize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Hain darbe girişimini esefle kınıyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Burada bizleri yalnız bırakmadığınız için tüm ilçe halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

EN GERÇEK KAHRAMANLARI ANMAK İÇİN BURADAYIZ

Başkan Taban'ın ardından Kaymakam Şükrü Görücü kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Kaymakam Görücü, "Biz bugün burada; gidip de dönmeyenlerin, tarihin yazdığı en şerefli, en gerçek kahramanları anmak için bulunuyoruz. Bu ülke için kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükran ve rahmetle anmak istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, gazilerimizi şükranla anmak istiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimini nefretle kınıyoruz. O gün burada da sizlerin neler yaptığını, Ankara'da, İstanbul'da bu milletin milli birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğini dosta düşmana göstermiştir" diye konuştu.

KANDİL'E ATAMADIKLARI BOMBALARI MECLİSİMİZE ATTILAR

15 Temmuz'u anlamak için bu ülkeyi tanımak gerektiğine dikkat çeken Görücü, "Şehitlerimizi anmak için ülkemizi çok iyi bilmek lazım. Öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki; kendine özgü özellikleri, içinde bulunduğu tarihi, kültürel yönleri, farklı insan yapısı, farklı inançları olan insanların birlik ve beraberlik içerisinde asırlarca bu topraklarda yaşadığını, hep birlikte biliyoruz. Daha önce de darbe girişimleri olmuştu, ama kendi insanına kurşun sıkanı hiç görmedik. Kandil'e atmadığı bombaları meclisimize, köprülerimize, polislerimize atabilmişlerdir. Kendi insanına kurşun sıkanları bu millet asla affetmemiştir, affetmeyecektir. Bu memleketin her tarafı şehit kanlarıyla doludur. Binler ardında gazi, binler yanında şehit. Bu ülke büyük bir millettir. Bu ülke geleceğini, gençlerimizin, milletimizin birliği ile beraberliği ile devletimizin en uç seviyesinde, Cumhuriyetimize kast edenlere hak ettiği dersi mutlaka verecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde15-16 yaşındaki çocukların şehit oluşunu, darbeye karşı en büyük direnci gösteren Şehit Ömer Halis Demir'i ve darbede tankların altına yatanları, üzerine çıkanları, kendi arkadaşlarının, hainlerin kurşunuyla şehit olanları unutmak mümkün değildir. Bizler; şehitler coğrafyasının çocukları, şehitler medeniyetinin nesilleri, şehitler kültürünün evlatlarıyız. Şehitlerimizle ne kadar övünsek azdır. Bu ülkede yaşıyorsak, suyunu içiyor, temiz havasını soluyorsak, ekmeğini yiyorsak bunu borçlu olduğumuz yer geçmişimizdir, şehitlerimizdir, gazilerimizdir. 15 Temmuz gibi milletine kast edenler geçmişte olduğu gibi belki yarın da olacaktır. Ama bu millet bu ülkeyi kolay bulmadı, bu devleti kolay kurmadı. Bu ülke 1071'den bugüne kadar pek çok badireler atlattı. Bu millet şunu çok iyi biliyor ki; bu ülke, bu cumhuriyet, bu devlet asırlarca yaşayacak. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanacak, minarelerden ezanlarımız susmayacak" dedi.

15 TEMMUZ GAZİSİ O GECEYİ ANLATTI

Konuşmalar sonrası program şiir dinletileri ve video gösterimleriyle devam ederken, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbecilere karşı direnirken sol kolunu kaybeden 15 Temmuz kahramanlarından gazi Üzeyir Civan da programda ilçe halkıyla bir araya geldi. Civan, dinleyenleri duygulandıran hikayesini sahneden ilçe halkıyla paylaştı. Dinleyenler gözyaşlarını tutamazken, Üzeyir Civan ise metanetli duruşu ile takdir topladı.

15 Temmuz anma etkinlikleri, daha sonra Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in o karanlık geceye ilişkin konferansıyla devam etti. Şimşirgil, geçmişten bu yana Türk milletinin verdiği mücadelelere de değindiği konuşmasıyla tarihe ışık tuttu. Demokrasi nöbeti programının finali ise gece yarısı kum sanatı gösterisi ile yapıldı. 15 dakikalık kum sanatı gösterisini ilçe halkı ilgiyle takip etti. Programların sona ermesinin ardından salalar okundu. Daha sonra Teheccüd Namazı ile program sonlandırıldı.

Kaynak: Bültenler