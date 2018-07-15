15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda Çekilen Tarihi Görüntüler İzleyenleri Duygulandırdı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm yurtta çeşitli törenler ve anma programları gerçekleştirilirken, "O" geceye dair birçok belge ve video yayınlandı. Hain darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 2016 gecesinin en çarpıcı anlarından biri de Atatürk Havalimanı'nda yaşanmıştı.

YANINA GİDİP ALNINDAN ÖPÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından, yaralanan bir vatandaşın yanına giderek alnından öptüğü görüntüler hala çok konuşuluyor. Yerde yatan yaralı vatandaşın ise 'Sana canım feda olsun' dediği o anlar, bir cep telefonunun kamerasına yansımıştı.