15 Temmuz Anısına, Ankara'ya TBMM'ye Yürüyor

KONYA'da 63 yaşındaki Osman Koç, 15 Temmuz anısına elinde Türk bayrağıyla Beyşehir'den, Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar yürüyüşe başladı.



Burdur'un Buçak İlçe'nde oturan Osman Koç, daha önce Burdur'dan Niğde'ye kadar yürüyüp şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ve ailesini ziyaret etmişti. Koç, şimdi de 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin yıl dönümü nedeniyle Beyşehir'den Ankara'ya kadar bireysel bir yürüyüş başlattı. Koç, daha önceki yürüyüşünde Beyşehir Belediye Başkanlığı'nını kendisini konuk ettiğini ve ayrıca Eğirdir'de yolda rastladığı bir subayında kendisini evine davet ettiğini ve onunda Beyşehirli olmasından dolayı şu an ki yürüyüşüne Beyşehir'den başladığını belirtti. Koç, günde 40-50 kilometre yürüyerek 15 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmayı planladığını söyledi. - Konya