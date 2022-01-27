Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısının 80 bin seviyelerine yaklaşması sonrasında yarıyıl tatilinin uzayabileceği iddiaları gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 15 tatil uzatılacak mı? Uzaktan eğitim m olacak yüz yüze eğitim mi?

15 TATİL UZATILACAK MI?

Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısının 80 bin seviyelerine yaklaşması sonrasında yarıyıl tatilinin uzayabileceği iddiaları gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Özer, "Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.

Gündemdeki iddiaya Antalya'da düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmayla yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu 2 haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular; acaba tatil uzayacak mı? Ben de bu soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar ve AVM'ler değildir?" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE SON 20 YILDA EĞİTİMDE ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜMÜ HAYATA GEÇİRDİ"

20 yılda eğitimde çok önemli bir dönüşümü hayata geçiren nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bakan Özer, "Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları inanılmaz derecede yükseldi. Çok sayıda okullar ve derslikler yapıldı. Öğretmen sayısı arttı. An itibariyle 18 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk. Burada özel öğretim kurumlarının da önemli payı var. Biz sizleri ayrı olarak değerlendirmiyoruz. Sizleri beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız olarak değerlendiriyoruz. Sizlerin sorunlarını çözmek için de imkanlarımızı sonuna kadar kullanmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren en başarılı olduğu noktalardan bir tanesi eğitim ve ilköğretimdir" dedi.

"OKULLAŞMA ORANI BUGÜN YÜZDE 89'LARA ULAŞTI"

2000'li yıllarda ortaöğretimde okullaşma oranlarının yüzde 44'lerde iken bugün yüzde 89'lara ulaştığını aktaran Özer, "Yükseköğretimde yüzde 14'lerden yüzde 44'lere ulaştı. Önemli olan beşeri sermayemizin kapsayıcılığı arttırmak için eğitimi ulaşılır kılmaktır. Okullar arası başarı farkını azaltmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için 3 tane ana konu üzerinde ağırlık veriyoruz. Birincisi okul öncesi eğitime erişimi arttırmak, ikincisi okulların imkan farklılığını azaltmak ve son olarak öğretmenlerimize çok yönlü mesleki gelişimleri için destek vermektir. Bu hedeflere ulaşmak için öncelikle okul öncesinde 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 14'den yüzde 50'ye 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'lerden yüzde 70'lere ve 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'inden yüzde 100'e çıkarmayı hedefledik" açıklamasına yer verdi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Özer konuşmasında, "2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlerine katılan öğretmenlerimiz sayısı 1.1 milyon iken 2021 yılının sonunda bu sayı 2.50 milyona çıktı. Bir öğretmen birden fazla eğitime katıldı. Öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 93.4 saat oldu. Bir önce 40 saatlerindeydi. Öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Okul bazlı öğretmen eğitimine geçeceğiz. Okulun bir tarafta fiziki imkanlarını iyileştirirken diğer taraftan okullarımız mevcut öğretmenlerin eğitim taleplerini bize bildirilecek biz de finansman sağlayacağız. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle öğretmenlik meslek kanunu hazırlanarak tüm paydaşların görüşleri alınarak meclise teklif olarak verildi. Mecliste genel görüşmeler başladı. 60 yıllık nihayete ermiş olacak. Öğretmenlik meslek kanunun ile tartışmalara baktığımıza zaman herkesin farklı görüşleri var. Bir başlangıç yapılması gerekiyordu. Bu asgari bir uzlaşı metnidir" ifadelerine yer verdi.

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