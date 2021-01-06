15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

06.01.2021 01:10 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:14
15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle milyonlarca öğrenci okulundan ve yüz yüze eğitimden uzak kaldı. İlk dönem derslerini online olarak alan öğrenciler, 2. dönem okullarına dönmeyi umuyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 dönemdir öğrenciler okullarından uzak kaldı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri ile velileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son kararı bekliyor! MEB Son Dakika kararları ile 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? soruları cevap buldu. İşte detayları...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Son Dakika kararı çerçevesinde okullar 20 Ocak 2021 tarihinde yarıyıl tatiline girecek. Bu sene okullar 3 hafta yarıyıl tatili verecek. Yani 15 tatil ya da sömestr tatili 3 hafta sürecek. 2021 Yarıyıl tatili 15 Şubat 2021 tarihinde bitecek. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek karara göre 15 Şubat 2021 tarihinde okullarda yüz yüze eğitim başlayacak!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 01:15:37. #1.14#
title