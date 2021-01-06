15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle milyonlarca öğrenci okulundan ve yüz yüze eğitimden uzak kaldı. İlk dönem derslerini online olarak alan öğrenciler, 2. dönem okullarına dönmeyi umuyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 dönemdir öğrenciler okullarından uzak kaldı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri ile velileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son kararı bekliyor! MEB Son Dakika kararları ile 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? soruları cevap buldu. İşte detayları...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Son Dakika kararı çerçevesinde okullar 20 Ocak 2021 tarihinde yarıyıl tatiline girecek. Bu sene okullar 3 hafta yarıyıl tatili verecek. Yani 15 tatil ya da sömestr tatili 3 hafta sürecek. 2021 Yarıyıl tatili 15 Şubat 2021 tarihinde bitecek. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek karara göre 15 Şubat 2021 tarihinde okullarda yüz yüze eğitim başlayacak!