2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının 1. döneminin bitmesine son 1 gün kaldı. Yarın ilk dönem okulların son günü olacak. Öğrenciler ve veliler, 15 tatil ne zaman başlayacak? 2022 Sömestr (Yarıyıl) tatili kaç gün sürecek? 15 tatil hangi gün başlıyor, hangi gün bitecek? 2. dönem okul ne zaman? merak etti. Peki, 15 tatil hangi günler? 15 tatil günleri ne zamandır? İşte bilgiler...

Yarın öğrencilerin ara tatile girmeden önceki son günü, ebeveynler çocuklarının karne heyecanını yaşayacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? 2022 Sömestr (Yarıyıl) tatili kaç gün sürecek? 15 tatil hangi gün başlıyor, hangi gün bitecek? 2. dönem okul ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 15 tatil hangi gün başlıyor, ne zaman bitiyor?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Sömestr tatili 24 Ocak Pazartesi 2022 tarihinde başlayacak ve 4 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir. Haliyle ilk dönem okulların son günü yarın 21 Ocak Cuma günüdür. Karnelerin yarın yüz yüze verilmesi bekleniyor. Fakat bazı illerimizde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatildi. Aynı şekilde yarın da tatil olabilir. Bundan dolayı karnelerin resmi olarak ne zaman verileceği henüz belli değildir.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının 1. dönemi 24 Ocak Pazartesi 2022 tarihinde bitecek. Yani 15 tatil 24 Ocak Pazartesi günü başlamış olacaktır. 15 tatilin bitişi ise 4 Şubat Cuma günüdür.

15 tatilin başlangıç tarihi : 24 Ocak Pazartesi 2022

24 Ocak Pazartesi 2022 15 tatilin bitiş tarihi : 4 Şubat Cuma 2022

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okullarda 2. dönem 6 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. Ara tatil ise 24 Ocak-4 Şubat arasındadır.

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