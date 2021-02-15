15 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
15 Şubat 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:00 Altay - Ankara Keçiörengücü
05:05 Teknik Analiz
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Spor Bülteni
12:35 Euro 2020 Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Beypiliç Boluspor - Giresunspor
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Adanaspor A.Ş. - Adana Demirspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com