15 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
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15 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

15.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 15.02.2021 06:47
15 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

15 Şubat 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Matrix Reloaded

02:00 Hekimoğlu

03:30 Müzik Arası

04:15 5N 1K

04:30 Afili Aşk

05:00 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Kong: Kafatası Adası

16:00 Yüzleşme

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

22:15 Geniş Aile Komşu Kızı

23:45 İlk Öpücük

Kaynak: InterSinema.com

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