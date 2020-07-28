15 nerenin plaka kodu? 15 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri Türkiye'de toplamda 81 il mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 15 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

Türkiye'deki 15 plaka kodu Burdur iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 15. sırada olan ilimiz Burdur'dur. Burdur'un plaka kodu 15'dir.

15 NERENİN PLAKASI?

15 plakası hangi ilin? : Burdur

15 il plakası Burdur iline ait bir plaka kodudu r. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 15 olanlar Burdur iline ait demektir.

Ayrıca 15 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Burdur'un ilçelerini simgelemektedir. Yani 15 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Burdur'un hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

BURDUR İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Burdur'un plaka kodu 15'dir. Ek olarak plakada 15 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Burdur'un hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Burdur merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Burdur Merkez ilçe plaka harfleri: AA, AZ, A, C, DA, DZ, M, MA, T

Burdur Bucak ilçe plaka harfleri: M, T, EA, EZ

Burdur Tefenni ilçe plaka harf: FZ

Burdur Gölhisar ilçe plaka harf: HZ

Burdur Karamanlı ilçe plaka harf: KZ

Kısacası Burdur iline kayıtlı olan araçların plakası 15 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.