15 Mayıs Survivor 2020 ödülü hangi takım aldı? Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survvor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarıştığı gecede 15 Mayıs Survivor 2020 ödülü hangi takım aldı? Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor 15 Mayıs raporu!

Dün akşam Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kazananın villada çikolata ziyafeti yapacağı yarışta heyecanlı anlar yaşandı. 15 Mayıs Survivor 2020 ödülü hangi takım aldı? Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 15 Mayıs'ta yaşananlar ve haftanın diğer detayları... SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU AVANTAJI KİM KAZANDI? Ödül oyunu öncesi avantaj oyunu heyecanı yaşandı. Avantaj oyununda seçme hakkını kazanmak için mücadele eden yarışmacılar zorlu bir rekabete girdi. Parkur sonunda avantajı kazanan takım Ünlüler takımı oldu. SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Villada çikolata ziyafeti için yarışan takımlar parkurda kıyasıya bir rekabete girdi. Zaman zaman gerginliklerin de yaşandığı gecede kazanan takım 10-5 skorla Ünlüler takımı oldu.