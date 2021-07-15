15. Mahalle Buluşması Pınarbaşı Mahallesi

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini yerinde dinlemek için Batman Belediyesi'nin düzenlediği Mahalle Buluşmaları'nın 15'incisi Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini yerinde dinlemek için Batman Belediyesi'nin düzenlediği Mahalle Buluşmaları'nın 15'incisi Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Pınarbaşı Mahallesi Beybun Parkı'nda düzenlenen programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, Belediye Birim Müdürleri, Batman'daki Kamu ve Kurum Müdürleri, Mahalle Muhtarı Lokman Polat ile mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin; kanalizasyon, yol, kaldırım, park, imar, aydınlatma, ibadethane ve internet gibi sorunlarını Vali Şahin'e iletirken Vali Şahin'de sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili müdürlere talimat verdi.

Batman'a yıllardır yapılmayan hizmetleri yapmak ve eksikleri gidermek için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Şahin, "Taziye evlerinin işletmesini belediyeye alıyoruz. Bütün taziye evlerinin bakım ve onarımını yaptıktan sonra Ağustos ayında açmayı planlıyoruz. Işıklandırılması olmayan 89 parkın ışıklandırılması yapıldı. 177 bin metrekare alana sahip bir park yapıyoruz. Atatürk Parkına da 4 bin metrekare alanı daha ekliyoruz. Bulabildiğimiz her köşeye park yapıyoruz ve daha da yapacağız. Bilgi evi ve kütüphane yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin en modern kent meydanlarından ve millet bahçelerinden biri olacak olan bir parkı esentepeye yapıyoruz. Biz geldiğimizde kişi başı 2 metrekare olan yeşil alanı 5 metrekareye çıkardık" sözleriyle yapılan çalışmalara açıklık getirdi.

Kaynak: Habermetre