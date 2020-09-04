15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı
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15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı

Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, 15. sezonuyla en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı.

04.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:21

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olarak rekora imza atan 'Arka Sokaklar', 15'inci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrolünü Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Kanal D'nin fenomen projesinin 557'nci bölüm çekimleri, hızla devam ediyor.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Her sezon yeni isimlerin dahil olduğu diziye Gizem Terzi polis Sinem karakteriyle, Perihan Ünlücan avukat Başak, Hakan Uygun ise uluslararası bir çetenin reisi olarak kadroya dahil oldu. Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı 'Arka Sokaklar', yakında seyircileriyle buluşacak.

15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı
Haber Yorumları (4)
DÜRBÜNLÜ: bu filimlerin toplumun ahlakına zerre kadar faydasının olmadığını ama onarılmasını mümkün olmayan yaraları açtığını yeminler ifade etmek istiyorum..benim yetkim olsa artistliği ve müzisyenliği derhal yasak kapsamına alırım,.hayırlı cumalar degerli dostlarım.
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İYİ: izleyen keriz çok
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SADECE İNSAN: Kavuğu hak edip etmeme olayı vardı, bu kavuk için aranan kriterler geçmiş sahiplerine bakınca evet tam olarak bu adamın kafasına uygun, bu ülkede başkada hiçbirşeye uygun değil o kriterler. . .
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