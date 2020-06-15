15 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
15 Haziran 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
15.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 06:45
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:10 Geniş Aile
02:30 Rehber
02:30 Çok Gezenti
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Kampüsistan
07:30 İkizler Memo-Can
08:15 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
10:45 Doktorlar
12:15 Çok Gezenti
13:15 Rehber
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Çocuklar Duymasın
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:15 Akasya Durağı
16:30 Yaprak Dökümü
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com