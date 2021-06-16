15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | 3. Sayfa

- 15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı Osmaniye'de 15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan K.U. isimli şahıs 10 gün içerisinde 9 motosiklet çaldı.

- 15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı

OSMANİYE - Osmaniye'de 15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan K.U. isimli şahıs 10 gün içerisinde 9 motosiklet çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken saklandığı bağ evinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alibeyli ve Esenler mahalleleri başta olmak üzere farklı mahallerde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 100'ün üzerinde güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın daha önceden 20 farklı motosiklet hırsızlığına karışan ve yaklaşık 15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan K.U. olduğunu belirledi.

Hırsızlık şüphelisi şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takip sonucunda şahsın ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Ormanlık alan içerisinde bulunan bağ evine operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini ve çaldığı motosikletleri aynı gün içerisinde tanımadığı insanlar 200-300 lira karşılığında sattığını itiraf eden K.U. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı
15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı
15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı
15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burcu Biricik Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 gün önce cezaevinden çıktı, 10 günde 9 motosiklet çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 09:56:57. #1.14#

title