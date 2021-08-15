15 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
15 Ağustos 2021 Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 15 Ağustos Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 15 Ağustos Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
15 AĞUSTOS PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
09:45 On Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
14:15 Oynat Bakalım
14:45 Bir Kahramanın Rüyası
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
FOX TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Güler Misin Ağlar Mısın
13:00 Bay Yanlış
15:00 Şevkat Yerimdar
16:45 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Umudumuz Şaban
22:00 Şef Akademi
23:45 Maskeli Beşler Irak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
16:30 Beyoğlu Güzeli
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Pompeii
23:45 Tokatçı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Otoyol Devriyes
09:50 Dumbo
11:55 Dizi Tv
12:45 İkimizin Sırrı
15:55 Kalp Yarası
18:40 Atv Haber
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45Selim Yuhay İle...
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek İle Sohbete GeldikUlusal
14:00K od Adı: Olympus
16:15 Baht Oyunu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
22:30 Mandıra Filozofu İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinle
11:15 Bir Demet Tiyatro
13:15 Erkenci Kuş
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:15 Hükümet Kadın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Yeşil Deniz
09:25 Diriliş "ertuğrul"
12:25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
13:40 Dünya Hali
16:00 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'te 3