15 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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15 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

15 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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15 Ağustos 2021 Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 15 Ağustos Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 15 Ağustos Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

15 AĞUSTOS PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

09:45 On Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

14:15 Oynat Bakalım

14:45 Bir Kahramanın Rüyası

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Güler Misin Ağlar Mısın

13:00 Bay Yanlış

15:00 Şevkat Yerimdar

16:45 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Umudumuz Şaban

22:00 Şef Akademi

23:45 Maskeli Beşler Irak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan Güçlü Kahraman

16:30 Beyoğlu Güzeli

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Pompeii

23:45 Tokatçı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Otoyol Devriyes

09:50 Dumbo

11:55 Dizi Tv

12:45 İkimizin Sırrı

15:55 Kalp Yarası

18:40 Atv Haber

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45Selim Yuhay İle...

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek İle Sohbete GeldikUlusal

14:00K od Adı: Olympus

16:15 Baht Oyunu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

22:30 Mandıra Filozofu İstanbul

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Kaçak Gelinle

11:15 Bir Demet Tiyatro

13:15 Erkenci Kuş

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:15 Hükümet Kadın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Yeşil Deniz

09:25 Diriliş "ertuğrul"

12:25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13:40 Dünya Hali

16:00 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'te 3

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15 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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