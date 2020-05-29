15-20 yaş grubu gençler sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı
Parklarda vakit geçiren gençler Bisiklete binen gençler ANTALYA - Antalya'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, kentteki parkları doldurarak güzel havanın tadını çıkardı.
29.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:45
Parklarda vakit geçiren gençler
Bisiklete binen gençler ANTALYA - Antalya'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, kentteki parkları doldurarak güzel havanın tadını çıkardı. Sosyal mesafe kuralına uyan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA