15/07 Şafak Vakti Filmi
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15/07 Şafak Vakti Filmi

15/07 Şafak Vakti Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

15/07 Şafak Vakti filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 15/07 Şafak Vakti filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

15/7 Şafak Vakti, 15 Temmuz askeri darbe girişimini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Serkan Ercan, Deniz Bolışık, Baran Bölükbaşı, Aslıhan Karalar gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Volkan Kocatürk

Senaryo: Tolga Aydın

Oyuncular: Aslıhan Karalar, Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı, Serkan Ercan, Nazan Diper, Melih Değirmenci, Deniz Bolışık, Ferhat Yılmaz

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: 15/07 Şafak Vakti

Yapımcı Firma: Rafadan Hayat

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 15.07.2021

15/07 Şafak Vakti Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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