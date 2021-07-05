15/07 Şafak Vakti Filmi
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15/7 Şafak Vakti, 15 Temmuz askeri darbe girişimini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Serkan Ercan, Deniz Bolışık, Baran Bölükbaşı, Aslıhan Karalar gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Volkan Kocatürk
Senaryo: Tolga Aydın
Oyuncular: Aslıhan Karalar, Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı, Serkan Ercan, Nazan Diper, Melih Değirmenci, Deniz Bolışık, Ferhat Yılmaz
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: 15/07 Şafak Vakti
Yapımcı Firma: Rafadan Hayat
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 15.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com