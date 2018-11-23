Turhal ilçesinde, Turhal Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Turhal Şubesi tarafından düzenlenen "1453 Fidan Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Seyir Tepesi piknik alanındaki fidan dikme töreninde konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçede görev yapan öğretmenlere kendi isimlerini taşıyan birer hediye gönderdiklerini söyledi.

Öğretmenler adına birer tane fidan ayarladıklarını anlatan Başkan Bekler, "Bugün burada bu fidanlar öğretmenlerimizin adında sevgili öğrencileri tarafından dikilecek. Teröristlerce düzenlenen saldırılarda şehit düşen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına da birer fidan dikeceğiz. Onların isimlerini de bu hatıra ormanında yaşatmış olacağız." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası iğde ve akasyadan oluşan bin 453 fidan öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.