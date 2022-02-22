14 yıl sonra aynı metin, farklı isimler! Rusya'nın kararnamesine Ukrayna temsilcisi isyan etti

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

GÜRCİSTAN KARARNAMESİ İLE AYNI METİN

Bu gelişme üzerine BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Toplantıya Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya'nın isyanı damga vurdu. Kyslytsya, Rusya'nın 2008'deki Gürcistan müdahalesi sonrası Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıdığı kararnameler ile, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığı kararnameler arasındaki benzerlikleri vurgulayan belgeyi gösterdi.

"SIRADAKİ ÜLKE HANGİSİ?"

Aynı ifadelerin, aynı gerekçelerle sadece şehir isimlerinin değiştirilerek 14 yıl sonra yeniden kullanıldığını ifade eden Ukraynalı elçi, "Burada tartışacağımız şu; sıradaki Birleşmiş Milletler üyesi ülke hangisi?" dedi.