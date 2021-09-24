14 yaşındaki Şevval, kansere yenik düştü - Haberler
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14 yaşındaki Şevval, kansere yenik düştü

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel
14 yaşındaki Şevval, kansere yenik düştü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Şevval Bayraktar (14), hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Şevval Bayraktar (14), hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesinde yaşayan Şükrü Bayraktar'ın lise öğrencisi kızı Şevval Bayraktar, 6 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Şevval, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. Uzun süredir kanserle mücadele eden Bayraktar, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Bayraktar, ikindi namazının ardından Ali Molla Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.


14 yaşındaki Şevval, kansere yenik düştü

14 yaşındaki Şevval, kansere yenik düştü

14 yaşındaki Şevval, kansere yenik düştü

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri
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