14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor
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14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor

12.02.2021 14:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:46
14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor

SİVAS'ta hediyelik eşya işiyle uğraşan Muammer Buğur, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çoğunlukla hediye olarak en çok içerisinde birçok ürünün bulunduğu kalpli kutular ile oyuncak ayıcık tercih edildiğini söyledi.

SİVAS'ta hediyelik eşya işiyle uğraşan Muammer Buğur, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çoğunlukla hediye olarak en çok içerisinde birçok ürünün bulunduğu kalpli kutular ile oyuncak ayıcık tercih edildiğini söyledi. 

Sivas'ta yaklaşık 7 yıldır hediyelik eşya işi ile uğraşan Muammer Buğur, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler hakkında bilgi verdi. Pandemi öncesinde genellikle farklı hediyelerin daha çok tercih edildiğini ancak yeni dönemde hediye alımında ve kutlamalarda düşüş yaşandığını söyledi. Pandeminin hediyelik eşya sektörünü de etkilediğini söyleyen Buğur, sevgililerin bu sürece rağmen ellerinden geldiği kadar birbirlerine hediye almaya gayret gösterdiklerini belirtti.

'ÖZEL KUTULAR İLK TERCİH'

Sevgililerin hediye tercihinin genelde özel kutuların ve oyuncak ayıcıkların ilk sırada yer aldığını belirten Buğur, "Pandemi öncesi dönemde insanlar Sevgililer Günü'nde her şeyi almak istiyorlardı. Ama pandemiden dolayı biraz da ekonomiden kısıtlı oldukları için artık güçleri neye yetiyorsa onları almaya gayret ediyorlar. Genelde sevgililer birbirlerine bir kutu düzenliyorlar. Kutunun içerisinde gül yaprakları, 'seni seviyorum' yastıkları, led ışıklı güller, küçük aşk kavanozu ve kar küresi olan kutuları ve üzerine çikolatalar koyarak tercih ediyorlar. Bir kutu düzenlemesi ortalama 100-150 lira arası tutuyor. Pandemiden dolayı yoğunluk yok ama yine de insanlar sevgililerine bir şeyler almaya gayret gösteriyor. Pandemiden dolayı Sevgililer Günü'nde çoğu esnafımız kapalı ama böyle özel günlerde açık olabilir. En azından kuyumcular, hediyelik eşya satan yerler de pandemi kurallarına uygun olarak açık olabilirdi" diye konuştu.


14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor
14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor
14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor
14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor
14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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