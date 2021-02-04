14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı? Hafta sonu çiçekçiler yasak kapsamında? İçişleri Bakanlığı açıkladı!
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı? Hafta sonu çiçekçiler yasak kapsamında? İçişleri Bakanlığı açıkladı!

04.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:49
14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı? Hafta sonu çiçekçiler yasak kapsamında? İçişleri Bakanlığı açıkladı!

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Sevgililer Günü" ek genelgesine göre çiçek satışı yapan iş yerlerinin açık olup olmayacağı değerlendirildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı? sorusu da genelge kapsamında yanıt buldu. Hafta sonu çiçekçiler yasak kapsamında? İçişleri Bakanlığı açıkladı!

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı? sorusunun yanıtı haberimizde.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

ÇİÇEKÇİLER HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIK?

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

HAFTA SONU ÇİÇEKÇİLER YASAK KAPSAMINDA MI, KAPALI MI?

Öte yandan genelgede yer alan 13 Şubat ve Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat; hafta sonuna denk geliyor. Artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle alınan tedbirlerce cuma akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması tüm hafta sonu kesintisiz olarak devam ediyor.

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