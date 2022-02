14 rekatlık ve 100 rekatlık Receb ayı 15. gece namazı nasıl kılınır? 14 rekatlık namaz ve tarifi nedir? 100 rekatlık namaz ve tarifi nasıldır?

Recebi Şerifin 15. gecesinde kılınacak olan 14 rekatlık ve 100 rekatlık namaz ve kılınışına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu namazlar 15 Şubat Salıyı 16 Şubat Çarşambaya bağlayan gece kılınacaktır. Şimdiden Allah kabul etsin. Amin...

RECEB AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Recep ayının 15. günü 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir. Receb ayının 15. gecesi ise 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir.

Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre.

15 Şubat Salı'yı 16 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece. 15 Şubat akşam namazından 16 Şubat imsak vaktine kadar olan süre. Recep ayının 15. günü : 16 Şubat Çarşamba günü. 16 Şubat sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

RECEP AYININ 15. GECESİ KILINACAK OLAN 14 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfû'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur .

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil de bulunursa , yani;

'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah'

derse, Allah-u Te'ala ona, sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere 1000 melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz.

Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder.

Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."

(Kaynak : Cûzekanî, Suyûtî, el-Le'âli)

RECEP AYININ 15. GECESİ KILINACAK OLAN 100 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

Receb'in on beşinci gecesi 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir .

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l esrâr ve celiletü'l-ezkar)

RECEP AYININ 15. GECE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bu namazlar bugün 15 Şubat 2022 Salı akşam namazından sonra kılınabilir. Recebin 15. gecesi 15 Şubatı 16 Şubata bağlayan gecedir. Allah (c.c.) şimdiden kabul eylesin. Amin...

Haberler.com - Gündem