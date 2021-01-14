14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
14 OCAK PERŞEMBE KANALLARIN YAYIN AKIŞI!
Kanal D yayın akışı
07:00Sihirli Annem Ulusal
09:00Neler Oluyor Hayatta Ulusal
3:00Gelinim Mutfakta Yarışma
15:45Yatıya Misafirim Var Yarışma
19:00Kanal D Ana Haber Haberler
20:00Babam Çok Değişti Komedi
23:15Babam Çok Değişti Komedi
Star TV yayın akışı
05:30Geniş Aile/ Tkr Diğer
07:00Mesut Yar İle Bugün Haberler
13:15Gerçeğin Peşinde Diğer
16:30Söz/ Tkr Aksiyon
20:00Sol Yanım/ 7Dram
Fox TV yayın akışı
06:00İnadına Aşk - Tekrar Romantik Komedi
08:00İsmail Küçükkaya İle...Haberler Çarşamba
00:15Yasak Elma - Tekrar Dram
02:45Son Yaz - Tekrar Dram
04:45Hayat Sevince Güzel - Tekrar Komedi
06:00İnadına Aşk - Tekrar Romantik Komedi
08:00İsmail Küçükkaya İle...Haberler
11:00Çağla İle Yeni Bir Gün Life Style
13:00Aşk Yeniden - Tekrar Romantik Komedi
13:45Temizlik Benim İşim Yarışma
16:00Zuhal Topal'la Sofrada Yarışma
19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00Mucize Doktor Dram
Show TV yayın akışı
06:00Çocuktan Al Haberi Yarışma
07:30Yeni Gelin Diğer
11:30Turgay Başyayla İle Life Style
12:30Adını Feriha Koydum Diğer
15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style
20:00Alev Alev Dram
ATV yayın akışı
02:00MaraşlıAksiyon
05:15Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Aksiyon
08:00Müge Anlı İle Tatlı Sert Life Style
13:00Atv Gün Ortası Haberler
14:00Beni Bırakma Dram
16:20Esra Erol'da Life Style
19:00Atv Ana Haber Bülteni Haberler
19:45Kupa GünlüğüSpor20:45
Fenerbahçe - Kasımpaşaspor Spor
22:45MaraşlıAksiyon