14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

14.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:23
14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

14 OCAK PERŞEMBE KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

Kanal D yayın akışı

07:00Sihirli Annem Ulusal

09:00Neler Oluyor Hayatta Ulusal

3:00Gelinim Mutfakta Yarışma

15:45Yatıya Misafirim Var Yarışma

19:00Kanal D Ana Haber Haberler

20:00Babam Çok Değişti Komedi

23:15Babam Çok Değişti Komedi

Star TV yayın akışı

05:30Geniş Aile/ Tkr Diğer

07:00Mesut Yar İle Bugün Haberler

13:15Gerçeğin Peşinde Diğer

16:30Söz/ Tkr Aksiyon

18:30Star Haber Haberler

20:00Sol Yanım/ 7Dram

Fox TV yayın akışı

06:00İnadına Aşk - Tekrar Romantik Komedi

08:00İsmail Küçükkaya İle...Haberler Çarşamba

00:15Yasak Elma - Tekrar Dram

02:45Son Yaz - Tekrar Dram

04:45Hayat Sevince Güzel - Tekrar Komedi

06:00İnadına Aşk - Tekrar Romantik Komedi

08:00İsmail Küçükkaya İle...Haberler

11:00Çağla İle Yeni Bir Gün Life Style

13:00Aşk Yeniden - Tekrar Romantik Komedi

13:45Temizlik Benim İşim Yarışma

16:00Zuhal Topal'la Sofrada Yarışma

19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00Mucize Doktor Dram

Show TV yayın akışı

06:00Çocuktan Al Haberi Yarışma

07:30Yeni Gelin Diğer

11:30Turgay Başyayla İle Life Style

12:30Adını Feriha Koydum Diğer

15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style

18:45Show Ana Haber Haberler

20:00Alev Alev Dram

ATV yayın akışı

02:00MaraşlıAksiyon

05:15Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Aksiyon

08:00Müge Anlı İle Tatlı Sert Life Style

13:00Atv Gün Ortası Haberler

14:00Beni Bırakma Dram

16:20Esra Erol'da Life Style

19:00Atv Ana Haber Bülteni Haberler

19:45Kupa GünlüğüSpor20:45

Fenerbahçe - Kasımpaşaspor Spor

22:45MaraşlıAksiyon

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