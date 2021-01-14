14 Ocak Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

14 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2922389

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, AREL, AYSUNAY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BÜŞRA, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, GEZEGEN, GÜLAÇTI, IŞILAY, KEMALİYE, KISMET, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk/ YUNUS EMRE mah BAĞÇEŞME, ELİAÇIK, MÜSTESNA, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 01:00:00 - 14/01/2021 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922390

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 01:20:00 - 14/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922395

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk/ YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, MELİH, NAZDAR, NECİP, NECİP FAZIL, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 14/01/2021 02:30:00 - 14/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922408

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 14/01/2021 04:30:00 - 14/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2922409

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BÜŞRA, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KOZLUK, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 14/01/2021 06:00:00 - 14/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917567

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZ KIZI, DENİZATI, DİVİT, FAHRİ KORUTÜRK, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, KOÇYİĞİT, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, TURGUT REİS, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...