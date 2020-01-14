14 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

14.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Tutunamayanlar

00:15 İçimdeki Hazine

01:50 Diriliş Ertuğrul

02:10 Baba Can'dır

03:35 Savaşın Efsaneleri

04:05 Seksenler

04:15 İyilik Kulübü

04:35 Şampiyon

05:00 İyilik Kulübü

05:35 Şampiyon

07:05 Tutunamayanlar

07:35 İncir Ağacı

08:05 İncir Ağacı

08:55 Baba Can'dır

09:05 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

20:00 Tutunamayanlar

23:15 3'te 3 Tarih

Kaynak: InterSinema.com