14 Mart Tıp Bayramı Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçe hastanesini ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı Turan İlbey, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçe hastanesini ziyaret etti.



Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen İlbey, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan İlbey, "Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum, sağlık çalışanları önemli ve fedakarlık gerektiren bir görev yapıyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren çalışanlar da Başkan İlbey'e teşekkür etti.

Kaynak: AA