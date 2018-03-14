Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali İpek, mesajında, Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli değişim ve dönüşüm yaşadığını, artık hem yetişen sağlık elemanlarının nitelikleri hem de sunulan hizmetin kalitesi bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alındığını belirtti.

Evde bakım hizmetleri, hastanelerde merkezi randevu sistemine geçilmesi, aile hekimliği uygulaması gibi hizmetlerle hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan İpek, "İnsanımıza sunulan bu hizmetlerde şüphesiz en büyük pay, şartlar ne olursa olsun büyük emek ve özveri ile çalışan hekimlerimiz ve sağlık personelimizindir. Kar kış demeden özellikle ulaşımı güç olan yerlerde bulunan hastalarımıza ulaşmak için canla başla çalışan sağlık personelimizin hoşgörülü tutumları ve mesleklerine duydukları bağlılık, yerine getirdikleri bu görevin kutsallığını daha da artırmaktadır. Bu nedenle hekimlerimizin ve sağlık alanında hizmet veren tüm personelimizin daha iyi çalışma ortamlarına kavuşmaları, daha iyi sosyal imkanlara sahip olmaları için devletimizce yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Maviş

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün rehberliğinde "Yeni ve güçlü Türkiye"ye ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabileceği düşüncesiyle geçen 16 yıl boyunca sağlık alanında hükümetin ciddi reformları hayata geçirdiğini aktardı.

Bundan sonra da dünyanın takdirini kazanan sağlıkla ilgili yeni reformlara devam edeceklerini bildiren Maviş, elde edilen bu başarılara ulaşmada sağlık çalışanlarının özverili gayretleri ve samimi fedakarlıklarını her zaman takdir ettiklerini vurguladı.

Maviş, insanların hastalıklardan korunması veya hastalığa yakalanmaları halinde en hızlı şekilde şifa bulabilmeleri için gayret sarf ederek kutsal bir vazife yürüten sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Milletvekili Karadeniz

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise hekimlerin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlık alanında sorunların çözümünde etkili olacağını anlattı.

İnsan sağlığının korunması, sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu özverili çabanın değerinin tartışılamayacağına dikkati çeken Karadeniz, şunları kaydetti:

"Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını göz ardı etmek, her şeyden önce emeği ve beraberinde toplum sağlığını görmezden gelmek anlamına gelecektir. Yüce mesleklerinde sevgi ve gönül bağıyla gece gündüz demeden çalışan hekimlerimizin mesai ve nöbet saatleri yeniden düzenlenmeli, uzun çalışma sürelerinden vazgeçilmelidir. Sağlımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarının iş yükü azaltılmalıdır. Bunun için sağlık sistemindeki personel açığı giderilmelidir. Karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen zor ve onurlu görevi yerine getirmek için fedakarca çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

İl Sağlık Müdürü Erşan

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da Tıp Bayramı'nın ilk kez 1. Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin tepkisi olarak 1919 yılında kutlandığını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının her alanda insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edindiğini belirten Erşan, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.