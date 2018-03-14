Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, zor bir meslek icra eden hekimleri umut ve insani değerlerin motive ettiğini, iyi bir sistem oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı ve hekimlerin birlikte hareket ettiğini söyledi.

İzmir Tabip Odası koordinatörlüğünde İzmir Sağlık Müdürlüğü, Ege, Dokuz Eylül, İzmir Katip Çelebi, İzmir Ekonomi üniversiteleri tıp fakültelerinin dekanlıkları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinin açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Erdal Çelik, törende yaptığı konuşmada, sağlık personeline yönelik şiddetten özlük haklarına kadar birçok konuda çalışanların sorunlarını iyi bildiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığının sistemi işler hale getirmek için hekimler ve sağlık personeli ile çaba gösterdiğini belirten Çelik, "Hekimlik zor bir meslek, umut ve insani değerler onları motive ediyor." dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Fehmi Akçiçek ise temel insani hak olan sağlık hizmetinde "karlılılık" anlayışının yerleştiğini, bazı kurumlarda hastalara "müşteri" gözüyle bakıldığını savundu.

Akçiçek, hekim ve hasta ilişkisinin yıpranması sonucu sağlıkta şiddetin gündeme geldiğini, hekimlerin yüreklendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Daha iyi bir sağlık sistemini politika yapıcılar, hastalar ve hekimler olarak oluşturabiliriz." diye konuştu.

Törende, meslekte 70 yılını dolduran Dr. Hasan Nahit Toktay'a ve 40 yılını tamamlayan hekimlere plaket verildi.

İzmir'deki 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri, sergiler, konserler ve sempozyumlarla sürecek.