14 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 14 Mart 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:00 Kalk Gidelim 01:30 Tutunamayanlar 02:55 Seksenler 03:50 Aileler Yarışıyor 03:50 1'de Bugün 04:00 Aileler Yarışıyor 04:50 Seksenler 05:05 Küçük Hanımefendi 05:30 Ömür Dediğin 05:35 İncir Ağacı 06:00 Küçük Hanımefendi 06:15 Beni Böyle Sev 06:35 Yeşil Deniz 07:35 Beni Böyle Sev 09:30 İyi Fikir 10:05 1'de Bugün 10:15 Tozkoparan 11:15 Şampiyon 11:30 1'de Bugün 11:40 Kralın Kızı 12:05 Şampiyon 13:00 Aileler Yarışıyor 15:15 İncir Ağacı 15:15 1'de Bugün 15:25 Benim Adım Melek 17:05 1'de Bugün 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com