14 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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14 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

14 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

14 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
14.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Stadyum

02:00 Milan - Juventus

02:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

03:40 Süper Lig Özetler

03:45 İngiltere Premier Lig Goller

04:00 Napoli - Inter

05:45 Juventus - Milan

05:55 Efsanelerin İzinde

06:00 Geri Sayım

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Süper Lig Özetler

06:30 Lig Hatırası 88 - 89

06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Salto

07:00 Moldova - Türkiye

07:30 Orhan Ayhan'la

08:00 Stadyum

08:45 Spor ve Sağlık

08:55 Hava Durumu

09:00 Süper Lig Özetler

09:20 Almanya Bundesliga Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:55 Hava Durumu

10:00 Juventus - Milan

10:00 Stadyum

11:45 Süper Lig Özetler

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Geri Sayım

12:30 Lig Hatırası 88 - 89

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

14:00 Teknik Analiz

15:30 Almanya'dan Futbol

15:45 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Napoli - Inter

16:25 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

17:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

18:00 Spor Bülteni

18:30 Ustalara Saygı

18:30 Dakika Skor

19:00 Spor Haftasonu

20:25 Efsanelerin İzinde

20:30 Spor Bülteni

20:45 Muhammed Salah Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

21:55 Napoli - Inter

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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