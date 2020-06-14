14 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
14 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Stadyum
02:00 Milan - Juventus
02:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
03:40 Süper Lig Özetler
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 Napoli - Inter
05:45 Juventus - Milan
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 Geri Sayım
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:30 Lig Hatırası 88 - 89
06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Salto
07:00 Moldova - Türkiye
07:30 Orhan Ayhan'la
08:00 Stadyum
08:45 Spor ve Sağlık
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Lig Özetler
09:20 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Hava Durumu
10:00 Juventus - Milan
10:00 Stadyum
11:45 Süper Lig Özetler
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Geri Sayım
12:30 Lig Hatırası 88 - 89
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
14:00 Teknik Analiz
15:30 Almanya'dan Futbol
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Napoli - Inter
16:25 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
17:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
18:00 Spor Bülteni
18:30 Ustalara Saygı
18:30 Dakika Skor
19:00 Spor Haftasonu
20:25 Efsanelerin İzinde
20:30 Spor Bülteni
20:45 Muhammed Salah Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
21:55 Napoli - Inter
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com