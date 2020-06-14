14 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 14 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Suikastçı 00:20 Aramızda Kalsın 01:00 Bir Demet Tiyatro 02:00 Çember: Acı İntikam 02:30 Çilek Kokusu 03:30 Benim Tatlı Yalanım 04:30 Benim Tatlı Yalanım 05:00 Güzel Köylü 05:15 Çilek Kokusu 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:45 Benim Tatlı Yalanım 13:45 Çilek Kokusu 14:45 Çilek Kokusu 16:15 Güzel Köylü 16:45 Kızıl Elmas 18:45 Star Haber 20:00 Suikastçı 20:00 Çin Seddi 22:30 Bir Demet Tiyatro 23:30 Çin Seddi Kaynak: InterSinema.com