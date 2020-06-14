14 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
14 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
14.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 07:30
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Suikastçı
00:20 Aramızda Kalsın
01:00 Bir Demet Tiyatro
02:00 Çember: Acı İntikam
02:30 Çilek Kokusu
03:30 Benim Tatlı Yalanım
04:30 Benim Tatlı Yalanım
05:00 Güzel Köylü
05:15 Çilek Kokusu
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Benim Tatlı Yalanım
13:45 Çilek Kokusu
14:45 Çilek Kokusu
16:15 Güzel Köylü
16:45 Kızıl Elmas
18:45 Star Haber
20:00 Suikastçı
20:00 Çin Seddi
22:30 Bir Demet Tiyatro
23:30 Çin Seddi
Kaynak: InterSinema.com