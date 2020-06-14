14 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
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14 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

14 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

14 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
14.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 07:30

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Suikastçı

00:20 Aramızda Kalsın

01:00 Bir Demet Tiyatro

02:00 Çember: Acı İntikam

02:30 Çilek Kokusu

03:30 Benim Tatlı Yalanım

04:30 Benim Tatlı Yalanım

05:00 Güzel Köylü

05:15 Çilek Kokusu

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:45 Benim Tatlı Yalanım

13:45 Çilek Kokusu

14:45 Çilek Kokusu

16:15 Güzel Köylü

16:45 Kızıl Elmas

18:45 Star Haber

20:00 Suikastçı

20:00 Çin Seddi

22:30 Bir Demet Tiyatro

23:30 Çin Seddi

Kaynak: InterSinema.com

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