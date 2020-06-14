14 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 14 Haziran 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:00 Şevkat Yerimdar 03:30 Aşk Olsun 03:45 Kadın 05:00 Aşk Yeniden 06:00 Aşk Yeniden 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Yaparsın Aşkım 11:15 Badem Şekeri 13:30 Benden Söylemesi 15:30 Yaparsın Aşkım 15:30 Şevkat Yerimdar 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:00 Baba Bizi Eversene 22:00 Benden Bu Kadar 22:45 Badem Şekeri Kaynak: InterSinema.com